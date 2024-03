Da Zelig a Messina: il cabaret di Paolo Migone

Appuntamento al Royal Palace Hotel venerdì 22 marzo

Venerdì 22 marzo, alle ore 22:00, il Royal Palace Hotel si accende con la comicità e il cabaret di Paolo Migone direttamente da Zelig #CompletamenteSpettinato… e la musica di Leo Lippolis.

Evento su prenotazione con cena alle 20:30, disco e cabaret. Per info chiama il numero 3295959663. oppure il numero del Royal Palace Hotel 0906503.

Vi aspettiamo, insieme ci divertiremo – https://www.facebook.com/royalpalacehotelmessina

La comicità di Paolo Migone

Si legge su “Area Zelig” : “Paolo Migone è un cabarettista toscano che approda a Zelig nel 2000. Forte di un’esperienza teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, sul palco ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto. Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile. Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti creativi inesauribili con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei, alla realtà del suo tempo. Le sue verità, il suo punto di vista passano attraverso il clima surreale che Migone riesce magicamente a ricreare in ogni sua esibizione. Mettetelo su un palcoscenico ed il palcoscenico diverrà una fucina di invenzioni senza sosta. Non ha confini nella sua fantasia, ci sorprende con continue deviazioni della narrazione, ci illumina con trovate verbali, ci folgora con lampi di improvvisazione, corre con l’umorismo come un torrente in piena percorre la valle, risaie, maremme, dirupi, prati fioriti e quando arriva al mare, il mare non sa più che pesci pigliare. Nel suo spettacolo c’è verismo, surrealismo, malinconismo, risatismo, è un labirinto intricato come la mente di Paolo Migone, nella quale ci si può infilare senza paura, perché in fondo si trova sempre l’uscita… o l’entrata di un nuovo labirinto”.