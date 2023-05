Dai disagi abitativi a Zancle in fiore e il talento di William, 7 giorni tra luci e ombre VIDEO - Tempostretto

Il meglio di Tempostretto tv dal 22 al 25 maggio. Il Ringo balneabille un piccolo segnale di una rinnovata attenzione per il territorio

montaggio e riprese di Silvia De Domenico, testo di Marco Olivieri

MESSINA – Cosa è successo in città ed è stato raccontato in video? Ecco il meglio di Tempostretto tv dal 22 al 25 maggio. In primo piano i disagi abitativi con la storia di Francesco Sulfaro, un messinese che convive, oltre che con la sua disabilità motoria e in carrozzina, con l’olezzo insopportabile di fogna. Con lui, gli abitanti di otto case, , in un palazzina di via Epifano Abate, a pochi metri dal viale Annunziata. E non è finita: ancora gravi disagi abitativi e notevoli problemi di salute nella storia di Hamid Ennouaimi

Tuttavia, non mancano i segnali contrari, che danno un po’ di respiro a una difficile quotidianità. Da qui la narrazione del talento di William Davì, che esporrà il 9 giugno i suoi disegni al Palacultura. William è nato con il disturbo dello spettro autistico e disegna, come ci ha raccontato con orgoglio il padre, da quando aveva due anni. E non è mancato un momento di divertimento con “Zancle in fiore”, un’infiorata apprezzata pure dai turisti. Con balli, canto e orchestre nel segno delle nuove generazioni.

Tra le buone notizie pure quella della spiaggia del Ringo balneabile (nella foto in basso), come segnale di una rinnovata, ce lo auguriamo, attenzione per il nostro trascuratissimo territorio. Ma, ancora, per un’inversione di tendenza, la strada è davvero molto lunga.

