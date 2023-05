L'infiorata che piace ai turisti. "Zancle in fiore" porta in piazza i piccoli talenti messinesi VIDEO - Tempostretto

Sale colorato per disegnare miti e leggende: croceristi e messinesi fotografano il bello

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Zancle in fiore vuole esaltare ancora di più le bellezze di questa città”, racconta l’ideatrice del progetto Pinella Bertuccelli. La professoressa dell’istituto comprensivo “La Pira Gentiluomo” ha lavorato anche quest’anno, per la seconda edizione, ad un’iniziativa che ha portato in piazza tanti bambini e ragazzi delle scuole cittadine. La docente ha proposto agli altri istituti attività utili a potenziare, arricchire e sollecitare gli input di apprendimento nell’ambito di un’ “educazione alla bellezza” connessa anche con la conoscenza di elementi del patrimonio mitologico e culturale messinese.

La mega infiorata di sale colorato e le performance

Una prima giornata dedicata alla mega infiorata di sale colorato su gigantografie che raccontano miti e leggende del nostro territorio. La seconda giornata, invece, è stata dedicata alle performance dei ragazzi. Tutte le scuole si sono esibite con balli, canto e orchestre. Sul palco naturale di piazza Unione Europea sono andati in scena i piccoli talenti messinesi.

L’istituto La Pira gentiluomo capofila del progetto

Capofila del progetto è anche quest’anno l’istituto comprensivo “La Pira Gentiluomo” diretto dalla dirigente scolastica professoressa Luisa Lo Manto. Ecco le scuole che hanno aderito all’iniziativa: “Paino Gravitelli”; “Manzoni Dina e Clarenza”; il liceo artistico “E.Basile”; “San Francesco di Paola”; “Pascoli-Crispi”; “Paradiso”; “Santa Margherita”.

L’edizione di “Zancle in Fiore” 2023, grazie alla collaborazione della psicologa dott.ssa Maria Catena Silvestri, si avvale del supporto del Progetto “Cerca la chiocciola colorata, ideato dalla dirigente scolastica Domizia Arrigo, che propone una modalità altamente inclusiva di gestione dell’evento e degli spazi pubblici, a garanzia della partecipazione dei bambini e ragazzi con disabilità e/o fragilità per disturbi del neuro-sviluppo e delle loro famiglie.