Dalla moto che impenna alla sosta nell'isola pedonale, i verbali nella notte VIDEO - Tempostretto

78 i controlli nella sera del 25 e la mattina del 26 dicembre da parte della Polizia municipale di Messina

MESSINA – Dal motoclista che circolava su una ruota in via Garibaldi all’alcol test e le soste nell’isola pedonale. Ecco l’attività della Polizia municipale nella sera del 25 e la mattina del 26 dicembre. Sono stati effettuati in città 78 controlli sui veicoli e sottoposti i conducenti a controllo con etilometro.

Ritirate due patenti perché chi guidava è risultato positivo all’alcool test durante la guida. Detratti 25 punti dalle patenti per violazione al Codice della strada e sottoposto a fermo amministrativo una moto perché il motociclista, impennando, circolava su una ruota sulla via Garibaldi.

Cinque i verbali per auto che sostavano nel tratto basso del viale San Martino., dopo le 20.30, oltre l’orario consentito dalla nuova ordinanza comunale.

Quattro i verbali per utilizzo del telefono cellulare alla guida.