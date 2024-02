“Dall’acquisto delle case nuova linfa all’economia di Messina” VIDEO

Il vicesindaco Mondello: "Affrontiamo in modo strutturale il disagio abitativo e rivitalizziamo il mercato immobiliare"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una svolta nell’affrontare il disagio abitativo. Il Comune di Messina e il sub commissario al risanamento Marcello Scurria presentano un piano da 23 milioni del Pinqua, Programma innovativo nazionale per la qualità nell’abitare, con la possibilità d’acquistare circa 250 case Ma, se consideriamo tutti i fondi a disposizione, ci aggiriamo sui 50 milioni di euro e diventa fondamentale che le possibilità, considerata la gravità del disagio sociale, siano sfruttate al meglio.

Sottolinea il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture e Lavori pubblici Salvatore Mondello: “Con un provvedimento di Giunta, affrontiamo in modo strutturale anche il disagio abitativo e non solo quello legato alle baracche. Sul risanamento, e ricordo il ruolo della Giunta De Luca dal 2018, ci sono risorse imponenti in campo. Per il problema casa, invece, si è deciso di utilizzare una parte dei fondi Pinqua, accorpando vari progetti, per affrontare l’emergenza in modo strutturale. Immettiamo fondi importanti nel mercato messinese: dal reperimento delle case alla manutenzione, tutto questo richiederà tanto lavoro. E in più il Comune incasserà somme là dove si saneranno gli abusi. Lo sforzo progettuale è notevole”.

