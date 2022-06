Dallo Zir al San Filippo, attive le navette di Atm per il concerto di Vasco Rossi VIDEO - Tempostretto

Già operativi 15 mezzi per trasportare gli spettatori all'evento di questa sera

MESSINA – In occasione del concerto di Vasco Rossi, Atm ha metto a disposizione un servizio navetta per raggiungere facilmente il luogo dell’evento. Con i mezzi Atm si potrà percorrere, in tutta comodità, la tratta “Zir-Bivio San Filippo”. Il servizio è attivo dalle 10.00 alle 15.00 con due navette, dalle 15.00 alle 21.00 e dalle 23.00 alle 3.00 con 15 navette. Aumentate anche le corse del tram, che sarà attivo fino alle 3.00 del 18 giugno. Oltre alla navetta dedicata è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle 100. Il biglietto per l’uso della navetta si potrà acquistare negli appositi ticket point alla Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box ATM e tramite le diverse applicazioni tra cui ATM MovUp, MyCicero e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro.

