Decentramento, presto il regolamento e la nuova VII Municipalità VIDEO

Carreri: "Più risorse economiche e personale alle Circoscrizioni che ne hanno bisogno"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Sarà il Consiglio comunale a dover dare la spinta a questi atti per farli diventare realtà”, dichiara l’assessore al Decentramento Nino Carreri. La nascita della VII Municipalità è già stata approvata in Giunta e presto approderà in aula anche il regolamento per il decentramento funzionale. “Inoltre le Circoscrizioni avranno più risorse economiche e nuovo personale grazie alle recenti assunzioni del Comune di Messina”, aggiunge Carreri. Altro obiettivo per il 2025 è quello di tracciare nuovi confini fra i quartieri con una nuova perimetrazione.