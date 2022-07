"Dopo la crisi, a Messina la vendita di case è in netto aumento e i prezzi stabili" VIDEO - Tempostretto

Lo spiega Giuseppe Fotia, presidente di Fimaa: "Dopo anni di crisi il mercato immobiliare si sta riprendendo"

Di Marco Olivieri e Silvia De Domenico

MESSINA – Un’inversione di tendenza nel settore immobiliare messinese. “Un netto aumento del numero delle compravendite e la stabilizzazione dei prezzi dopo anni di forte calo. In questo momento – spiega il presidente di Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari Messina, Giuseppe Fotia – il mercato immobiliare messinese vede, dopo anni di profonda crisi, un momento brillante. Parlare però di ripresa resta ancora utopistico. Basti pensare che, chi ha acquistato casa nel 2007, se dovesse rivenderla oggi avrebbe una perdita di circa il 30 per cento. E non dimentichiamo gli elementi critici economici dopo la guerra in Ucraina”.

Il saluto del sindaco Basile

Gli agenti immobiliari in assemblea a Messina

L’occasione per conoscere lo stato delle cose è l’assemblea ordinaria di Fimaa, che si è svolta alla Camera di commercio di Messina. Sono intervenuti il vicepresidente nazionale Fimaa Marco Mainas e l’amministratore delegato di Immobiliare.it Carlo Giordano. Ad aprire i lavori, introdotti dal presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto e dal direttore Gianluca Speranza, lo stesso presidente Fotia, che ha evidenziato: “Tra le sfide, una centrale è quella del risanamento. Abbiamo partecipato al tavolo tecnico e gli agenti immobiliari hanno svolto un ruolo significativo tra il mercato, le famiglie e le amministrazioni”.

L’assemblea

il presidente della società “Sos Utenze e Servizi”, Santo Vanzanella, e il referente Omi (Osservatorio mercato immobiliare) Messina, Emilio Nicotina, sono intervenuti durante l’assemblea e non è mancato il saluto del sindaco di Messina Federico Basile.