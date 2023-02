"Elly Schlein segretaria del Pd per ritrovare l'entusiasmo perduto" VIDEO - Tempostretto

Intervista con Giuseppe Provenzano, ex ministro e vicesegretario del Partito democratico, a Messina per sostenere la candidata alle primarie

MESSINA – “Qui in Sicilia sto percependo un grande entusiasmo per la candidatura di Elly Schlein. Per ritrovare l’entusiasmo perduto, una connessione profonda con chi si è allontato dal Pd, bisogna sostenerla alle primarie come segretaria. Con lei costruiremo un’alternativa alla destra peggiore della storia della Repubblica”. Il vicesegretario del Partito democratico ed ex ministro Giuseppe Provenzano a Messina, in un locale, “Ricrioammare”, nella zona falcata, ribadisce il suo punto di vista: è lei, la deputata classe 1985, la più adatta a rivitalizzare il Pd assumendo il ruolo di segretaria. Con lui, il comitato provinciale messinese per Schlein. Un comitato composto da Armando Hyerace, già vicesegretario cittadino e consigliere di Quartiere, la consigliera comunale Antonella Russo, la docente universitaria Daniela Novarese (non iscritta al partito) e Lidia Gaudio (Pd Nebrodi).

La platea oggi 4 febbraio per Provenzano e il comitato

Provenzano mette in evidenza: “Con Schlein in tanti stanno tornando a superare la rassegnazione e a guardare di nuovo al Pd. Lei ha il compito di sanare la frattura tra la sinistra nel partito e chi è rimasto fuori perché deluso dalla nostra politica. Sanare una frattura non tra gruppi dirigenti ma in una comunità che mai come oggi ha bisogno per combattere la destra al governo”.

Il principale rivale di Schlein, Stefano Bonaccini, sarà a Messina, invece, l’11 febbraio. Gli altri due candidati sono un politico d’esperienza e impegno culturale, Gianni Cuperlo, e l’ex ministra Paola De Micheli. Tra il pubblico, per Schlein, due figure storiche prima del Pci e poi dei Ds, Angela Bottari e Gioacchino Silvestro, una figura di rilievo dell’associazionismo e dell’impegno come Carmen Currò, l’ex consigliere comunale Gaetano Gennaro, l’ex vicesegretaria del Pd Laura Giuffrida, l’ex assessore pronviciale Michele Bisignano, del movimento “RispettoMessina”, e Francesca Pietropaolo, impegnata a sinistra sui Nebrodi, tra gli altri.

Hyerace, Gaudio, Provenzano, Novarese e Russo

