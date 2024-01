Era prigioniera di un cavo, i vigili del fuoco liberano una colomba VIDEO

Messina. Era appesa a testa in giù con un filo che attorcigliava le sue zampe

MESSINA – Una colomba era rimasta impigliata a un vecchio cavo di una linea telefonica. Era appesa a testa in giù con un filo che attorcigliava le sue zampette, bloccandola. Ieri mattina l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Messina in via La Farina, di fronte alla chiesa di San Pietro e Paolo.

La squadra 1a, proveniente dalla centrale, è arrivata sul posto con auto pompa serbatoio e autoscala ed è riuscita a salvare la colomba. Una volta liberata dal cavo dove era appesa, i vigili del fuoco le hanno tolto il filo aggrovigliato, che da lì a poco le avrebbe amputato parte delle zampe. La colomba è stata messa in luogo sicuro e, poco dopo, ha ripreso il suo regolare volo.