Erosione costiera a Paradiso: "Bisogna intervenire subito" VIDEO - Tempostretto

L'azione delle onde ha danneggiato in più punti il basolato di pietra lavica. L'appello del presidente della V Municipalità Verso

MESSINA. Una situazione che rimane critica in attesa di interventi strutturali. Le mareggiate recenti hanno riportato all’attenzione i problemi lungo la litoranea, come nel villaggio di Paradiso. L’azione delle onde ha danneggiato in più punti il basolato di pietra lavica posto alla base dei muri di contenimento della carreggiata, in via Consolare Pompea.

In alcuni casi, i pesanti blocchi si sono staccati terminando in mare. A lanciare l’allarme un video su Facebook del cittadino Nino Schepis e ora il presidente della V Municipalità Raffaele Verso: “L’azione delle onde sta danneggiando la base del muraglione ormai scoperta e senza protezione, con un rischio crescente di crolli. Occorre un tavolo permanente tra tutte le autorità competenti, dal Comune al demanio marittimo, per decidere azioni comuni e risolvere eventuali conflitti di competenze”.

Sul tema dell’erosione costiera e dei progetti per fronteggiarla, appronfondimenti in corso da parte della nostra testata.

Articoli correlati