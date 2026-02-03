Centro commerciale a Zafferia, ci siamo: giovedì l’evento di avvio dei lavori

Conferenza stampa a Palazzo Zanca per illustrare il progetto e le ricadute per lo sviluppo economico di Messina

MESSINA – Giovedì 5 febbraio, alle ore 13.00, presso la Sala Ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento ufficiale di avvio dei lavori del progetto del Centro Commerciale di Messina, previsto in località Zafferia. Lo scorso mese di ottobre era arrivata l’autorizzazione definitiva.

All’incontro interverranno il sindaco Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, gli Assessori Massimo Finocchiaro e Roberto Cicala e il Direttore Generale del Comune di Messina, Salvo Puccio. Saranno presenti, tra gli altri, l’Amministratore Delegato di C.C.C. Centri Commerciali Retail S.r.l., Filippo Maria Carbonari, e i dirigenti comunali dei settori coinvolti.

La conferenza stampa sarà occasione per illustrare i contenuti del progetto, gli aspetti tecnici e urbanistici e le ricadute sullo sviluppo economico e territoriale della città.