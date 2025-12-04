“Dal 31 dicembre saremo disoccupati”. In piazza per la cassa integrazione straordinaria VIDEO

La protesta dei 190 lavoratori ex Gicap. "Troppo giovani per la pensione, troppo vecchi per trovare lavoro"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non vogliamo essere disoccupati, difendiamo il nostro lavoro”, è il grido d’aiuto dei 190 lavoratori ex Gicap che rischiano il licenziamento. I loro contratti, infatti, scadranno il prossimo 31 dicembre. Fra poche settimane altri 16 punti vendita chiuderanno e loro si ritroveranno disoccupati.

“Troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per trovare lavoro”

“La preoccupazione è tanta perché la gran parte di queste famiglie sono monoreddito“, racconta un lavoratore di Messina. Al suo fianco anche diversi colleghi della provincia. “Siamo troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per trovare un altro lavoro”, racconta una donna che lavora in un supermercato da 24 anni.

In piazza con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs

Oggi sono scesi in piazza, davanti alla Prefettura di Messina, per fare un appello: “Chiediamo la cassa integrazione straordinaria”. Al loro fianco i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. A spiegare la loro condizione lavorativa sono i rappresentanti sindacali di Uiltucs Messina, Francesco Rubino e di Filcams Cgil Messina, Giuseppe Ragno.