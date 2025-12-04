 "Dal 31 dicembre saremo disoccupati". In piazza per la cassa integrazione straordinaria VIDEO

Silvia De Domenico

giovedì 04 Dicembre 2025 - 13:00

La protesta dei 190 lavoratori ex Gicap. "Troppo giovani per la pensione, troppo vecchi per trovare lavoro"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non vogliamo essere disoccupati, difendiamo il nostro lavoro”, è il grido d’aiuto dei 190 lavoratori ex Gicap che rischiano il licenziamento. I loro contratti, infatti, scadranno il prossimo 31 dicembre. Fra poche settimane altri 16 punti vendita chiuderanno e loro si ritroveranno disoccupati.

“Troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per trovare lavoro”

“La preoccupazione è tanta perché la gran parte di queste famiglie sono monoreddito“, racconta un lavoratore di Messina. Al suo fianco anche diversi colleghi della provincia. “Siamo troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per trovare un altro lavoro”, racconta una donna che lavora in un supermercato da 24 anni.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs

In piazza con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs

Oggi sono scesi in piazza, davanti alla Prefettura di Messina, per fare un appello: “Chiediamo la cassa integrazione straordinaria”. Al loro fianco i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. A spiegare la loro condizione lavorativa sono i rappresentanti sindacali di Uiltucs Messina, Francesco Rubino e di Filcams Cgil Messina, Giuseppe Ragno.

