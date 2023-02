Fassino: “Bonaccini? Il segretario di cui ha bisogno il Pd” VIDEO - Tempostretto

Secondo Fassino, il Pd per ritornare ad esser votato dagli elettori del Mezzogiorno del Paese, deve ricominciare a stare tra la gente

Nel suo tour calabrese, Piero Fassino per sponsorizzare la candidatura alla segreteria nazionale del Partito Democratico di Stefano Bonaccini, lo ha definito come il candidato che meglio rappresenta il segretario di cui ha bisogno il Pd, con una solida e forte esperienza politica, cresciuto nella politica che sa cosa è un partito, che quindi sa come rilanciarlo e guidarlo. “Un Pd – ha proseguito Fassino – che per ritornare ad esser votato dagli elettori del Mezzogiorno del Paese, deve ricominciare a stare tra la gente, ascoltando le loro esigenze, i loro bisogni, creando e restituire lavoro, perché il lavoro in questa parte del Paese rimane la priorità delle priorità.