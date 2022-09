Ferdinando Croce (FdI) in attesa: "La Sicilia si è salvata" VIDEO - Tempostretto

"FdI può puntare a una rappresentanza rilevante di deputati messinesi all'Ars". E a De Luca manda a dire...

MESSINA – L’affermazione della destra in Sicilia è netta, la prevalenza di Schifani è schiacciante e Fratelli d’Italia viene trascinata dal dato nazionale. Anche a Messina il partito di Giorgia Meloni può puntare a una rappresentanza all’Ars rilevante.

Ferdinando Croce guarda con ottimismo alla possibilità che scatti il secondo seggio per FdI e, con Elvira Amata nel listino, che lui possa centrare il seggio. In attesa di capire quanti seggi scatteranno per la lista, riflette sul dato legato alla presidenza della Regione.

“Soddisfatto dell’affermazione di Schifani, in continuità con il governo Musumeci”, dice. E si toglie qualche sassolino dalla scarpa, rispetto a De Luca che si ferma al secondo posto: “Ha creato davvero tanto stress fino all’ultimo. Abbiamo salvato la Sicilia”.

