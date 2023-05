Focaccia, pidoni e brioche "col tuppo": Francesco Arena porta Messina a Dubai VIDEO - Tempostretto

Il fornaio e ambasciatore del gusto sarà impegnato in 4 serate, esporterà il patrimonio culinario messinese negli Emirati Arabi: "Portiamo le nostre eccellenze"

di Giuseppe Fontana, intervista video di Silvia De Domenico



MESSINA – La focaccia messinese, ma anche i pidoni, gli arancini, il pane e, richiestissima, la brioche col “tuppo”. Le specialità culinarie dello Stretto si preparano a una volo intercontinentale verso Dubai, dove lo chef Francesco Arena, ambasciatore del gusto, sarà impegnato per 4 giorni intensi, all’insegna di preparazioni, assaggi e masterclass. Un evento che anche il Comune di Messina ha voluto appoggiare in pieno, visto il grande impatto promozionale sul territorio che il viaggio di Arena può avere. Il fornaio messinese sarà ospite di Media One Hotel e Studio One Hotel dove parteciperà a masterclass e live cooking show dedicati all’arte della panificazione e della challenge “Battle the chef” su pizze e focacce, nel corso dei quali racconterà la storia della focaccia tradizionale messinese e i segreti della sua preparazione, ma anche aneddoti sui pidoni e l’importanza della materie prime.

Basile: “La prossima volta porta pure me”

Nel corso della mattinata sono stati il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro ad affiancare Valeria Zingale (che ha presentato l’iniziativa) e lo chef Arena, parlando della grande opportunità per la cucina messinese. A iniziare il primo cittadino: “Noi ci limitiamo spesso a guardare fuori dalla Sicilia ma c’è davvero tutto un mondo da conquistare. Quando Francesco mi ha detto che sarebbe andato a Dubai ho pensato a quanto sarebbe stato bello esportare le nostre peculiarità lontano. E lo chef lo farà, con delle session in cui spiegherà come nasce e si prepara la focaccia. Lo ringrazio per quello che fa a livello locale e internazionale e sono convinto che sarà un’esperienza importante. Messina porterà la propria sicilianità nel resto del mondo e siamo sicuri che questo avrà forte impatto sugli investimenti enogastronomici”. E infine una battuta: “Però la prossima volta porta pure me”.

Arena spiega il viaggio: “2 serate già sold out”

Poi la parola è passata all’ambasciatore del gusto Francesca Arena: “Saranno 4 serate in totale, 2 di produzione partendo dalla focaccia ma facendo anche arancini e pidoni, 2 di masterclass, puntando sul pane e sulla brioche ‘col tuppo’. La focaccia sarà in versione classica, una rivisitazione con impasto di grani antichi e una con condimenti a crudo per esaltare i sapori delle materie prime, che porterò direttamente da qui. Reperire la tuma, formaggi e acciughe lì è complicato. Racconteremo la storia del pidone, parleremo di arancini. E con me ci saranno 15 persone ad aiutarmi. 2 serate sono già sold out”.

Felice l’assessore Massimo Finocchiaro: “Portiamo all’estero le nostre eccellenze e sappiamo che intorno alla Sicilia e a Messina c’è grande interesse. Magari in passato non pensavamo di poter arrivare in certi paesi, invece è così grazie ai nostri antichi maestri di cucina” . L’obiettivo di Arena è “fare da apripista. Sonderò il terreno e proverò ad allacciare rapporti, perché serve uno sguardo all’estero. I messinesi conoscono focaccia, brioche, pidoni, perché non portarli fuori? Uscire è fondamentale”.

