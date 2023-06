Forte Petrazza, dove si fondono storia e modernità: uno spazio sociale per tutti VIDEO e FOTO - Tempostretto

Il Consorzio Sole guida le cooperative che ogni giorno lavorano in una sorta di spazio di coworking. Tra gli obiettivi il reinserimento di soggetti fragili

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Il “solito” panorama mozzafiato su tutta la città, sulla Falce e sullo Stretto, corredato da decine di uffici che ospitano le cooperative e le associazioni del consorzio Sol.e. Ma anche studi di registrazione, laboratori di ceramica e sartoriali, una sala immersiva in cui si scoprono i buchi neri e, presto attivo, un piccolo osservatorio astronomico. In pieno centro città, Forte Petrazza si staglia su Messina con tutte le sue peculiarità. E si tratta di una fortificazione utilizzata quotidianamente da vent’anni grazie all’intervento del consorzio e ai lavoratori presenti.

Giuppi Sindoni: “Puntiamo all’inserimento di soggetti fragili”

All’interno della struttura storica, un lungo corridoio porta a decine di stanze, attrezzate per ospitare vari uffici. Giuppi Sindoni, della cooperativa Ecosmed, racconta che “nasce alla fine dell’800 per volere dei militari. Questo Forte proteggeva l’area dello Stretto. Poi è diventato uno spazio di coworking grazie a questo corpo di fabbrica che si svincola dal terreno, dal rapporto con la terra che invece è prerogativa dei forti che lavorano sul contenimento della collina. Così è stato possibile trasformare le sale in uffici e la presenza quotidiana è stata importante per mantenerlo in buone condizioni. Lo spazio è tenuto in vita da cooperative che hanno scopi e finalità sociali, quindi con attenzione particolare all’inserimento di soggetti con storie di vita fragili”.

Il risanamento dell’area partito nel 2000

Il processo di risanamento ha avuto inizio 23 anni fa, come spiega Sindoni: “Nel 2000 ha avuto il via il risanamento dell’area, grazie al servizio civile internazionale con cui si è ripulita l’area. Poi è partito il restauro, con cui si è cambiata la destinazione d’uso”. E le foto del 2000 testimoniano ciò che i giovani di tutta Europa hanno trovato: spazzatura di ogni tipo, macerie, travi di legno ed elettrodomestici abbandonati. Forte Petrazza era praticamente una discarica a cielo aperto: oggi, invece, è un luogo di lavoro, pace e socialità.

L’inserimento di soggetti disabili

Orgoglioso il presidente del Consorzio Sol.e, Giancarlo Cavallaro: “Ci siamo attivati per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili. Tutto è iniziato con il progetto ‘Luce e libertà’, con cui abbiamo tirato fuori dall’ospedale psichiatrico giudiziario 60 persone. E chi è rimasto a Messina è riuscito grazie al consorzio a reinserirsi a livello lavorativo. Molti sono ancora qui, formano una squadra che si occupa di manutenzione del forte e dell’area verde tutta intorno. Tanti avrebbero avuto difficoltà senza di noi”.

Piraino: “Il futuro è dei giovani”

“I parchi della bellezza e della scienza sono una infrastrutturazione educativa – racconta poi Lucrezia Piraino – che noi abbiamo fatto sul territorio e Forte Petrazza è il suo cuore. Qui vengono progettati questi progetti educativi. Tutte le persone che lavorano qui insieme cercano di far vedere ai cittadini cosa c’è di bello a Messina. Qui in particolare abbiamo laboratori di vario tipo, ma anche sale immersive legate agli scenari della fisica contemporanea. Pensiamo che ci sia bisogno di emozioni e rigore, ma anche di visione. Tutto questo viene messo insieme dal gruppo di lavoro che qui opera ogni giorno, con un occhio al futuro. Il futuro è dei giovani e vogliamo che restino qui a Messina, dove le possibilità di sviluppo e innovazione ci sono”.

Le principali cooperative a lavorare a Forte Petrazza sono la fondazione Messina – Ente filantropico, l’Ecosmed, la Fondazione Horcynus Orca, la Mecc (Microcredito per l’economia civile e di comunione), la E.s.c.o. cioè la Solidarity and Energy spa, Hic et Nunc aps e LavorOperazione aps.

