Frana di San Fratello, il sorvolo in elicottero dei Vigili del Fuoco VIDEO - Tempostretto

Evacuate alcune abitazioni

SAN FRATELLO – L’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 142” in servizio presso il Reparto Volo di Catania ha effettuato – su richiesta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina – un sorvolo sulla frana di San Fratello. Sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Sant’Agata Militello e Patti. La frana si è verificata questa mattina della zona di Porta Sottana. Massi enormi si sono staccati da un costone e sono finiti in strada, per fortuna solo sfiorando alcune auto senza persone all’interno. Alcune abitazioni sono state evacuate. Si temono altri crolli.