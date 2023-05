San Fratello, crollano massi da un costone. La paura dei residenti - Tempostretto

Colpite alcune auto, per fortuna non c'era nessuno all'interno

Grande paura stamani, a San Fratello, per gli abitanti della zona di Porta Sottana. Massi enormi si sono staccati da un costone e sono finiti in strada, per fortuna solo sfiorando alcune auto senza persone all’interno.

I residenti delle case vicine hanno sentito un forte boato e sono scappati via. Ora il timore è che possano staccarsi altri massi.

I vigili del fuoco giunti da Sant’Agata Militello, Patti e Messina hanno disposto l’evacuazione di alcune case.