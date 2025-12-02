 Gioia Tauro. Molotov al Comune, arrestato un pluripregiudicato VIDEO

Dario Rondinella

martedì 02 Dicembre 2025 - 14:47

In manette è finito uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di due incendi dolosi

GIOIA TAURO – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno arrestato un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di due incendi dolosi avvenuti nella mattinata di venerdì scorso.

Secondo la ricostruzione della Polizia, il soggetto avrebbe prima dato fuoco a un container adibito a deposito attrezzi all’interno del cantiere per la nuova pista ciclabile. Subito dopo si sarebbe recato in una stazione di servizio, dove ha riempito una bottiglia di benzina per poi raggiungere gli uffici comunali di Gioia Tauro, entrando, quando ancora risultava essere aperto al pubblico, nel locale dell’ufficio tributi.

All’interno dei locali comunali l’uomo avrebbe cosparso l’intera stanza con il liquido infiammabile, appiccando il fuoco causando significativi danni alla struttura nonché l’evacuazione dei dipendenti La rapida attività di ricerca degli agenti ha permesso di individuare e bloccare l’uomo in pochi minuti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

