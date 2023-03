Gli esclusi ai fornelli: la rivincita dei ragazzi del Cirs Formazione VIDEO - Tempostretto

Emozionati, attenti e motivati: gli studenti del corso per operatore della ristorazione si sono messi in gioco nella prima edizione della cena "Saperi e sapori"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Emozionati, ansiosi e motivati. Gli allievi dei corsi leFP “Operatore della ristorazione” della sede di Messina del Cirs non vedevano l’ora di mettersi alle prova di fronte a una sala piena di persone, tra i loro stessi insegnanti, vertici di varie istituzioni e giornalisti. E, soprattutto per loro, è stato un verso successo. Alla Trattoria del Marinaio è andata in scena la prima edizione della cena “Saperi e sapori in Cirs”, alla presenza del presidente Felice Testagrossa, del direttore commerciale Enzo Testagrossa, della direttrice generale Adele Allegra e di tutta la direzione.

A guidarli sono stati gli chef Paolo Romeo, Carlotta Andreacchio, Giusi Zagarella, Marco Famulari ed Elisa Burrascano, tra antipasti, primi, secondi e dolci. Un vero e proprio momento di riscatto in quella che è diventata non un esame ma una festa, soprattutto per loro. L’obiettivo del Cirs è quello di far vivere esperienze formative che possano portare questi giovani, ragazze e ragazzi, sempre più vicini al mondo del lavoro. C’è chi racconta di aver imparato a cucinare a casa da solo, sin da piccolo, e chi sottolinea quanto sia bello “cucinare insieme per il rapporto che si è creato tra tutti noi, come di una vera famiglia”.

Allegra: “Noi in lotta contro la dispersione”

La direttrice Allegra spiega: “Questi ragazzi in un certo senso sono stati già giudicati dalle scuole, dove non sono riusciti a fermarsi. Loro sono il volto della dispersione scolastica. Il nostro lavoro di lotta è contro la dispersione, che appartiene a ceti sociali più bassi in cui nessuno vuole scommettere”. E rincara la dose lo chef Romeo: “Dobbiamo essere bravi a farli sentire a loro agio, la ristorazione ha regole quasi militare e bisogna farli appassionare con piatti e materie prime. Dopo 3 anni sono completamente diversi rispetto a quando arrivano”.

Alla cena hanno partecipato numerose autorità: dal sindaco Federico Basile ai deputati regionali Cateno De Luca e Pippo Lombardo, passando tra gli altri per il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, il senatore Nino Germanà, il provveditore agli Studi di Messina Stello Vadalà, i vertici della Fenapi, l’assessore all’Istruzione Massimo Finocchiaro e il comandante della Polizia municipale Stefano Blasco.