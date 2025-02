Più di 100 operazioni nel Messinese, molte in corso, per il maltempo

In corso un salvataggio a Ortoliuzzo. Sono circa 50 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Messina a causa del maltempo che imperversa da questa mattina. Altri 60 quelli in corso d’opera. In particolare il comando sta intervenendo principalmente per frane, danni d’acqua, dissesti, soccorso a persone e recupero di autovetture travolte dalla furia dell’acqua.

Seguiranno aggiornamenti.

