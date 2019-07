Reggio Calabria, Love in Reggio Life grande successo di Favarolo

Reggio Calabria, grande successo per il bravo di Augusto Favarolo. Abbiamo intervistato il cantautore reggino per sapere com'è nata questa canzone.

Reggio Calabria, 18 lug. – Grande successo per il nuovo singolo del cantautore reggino Augusto Favarolo, che abbiamo intervistato per voi. A pochi giorni dall’uscita del video sui social, già si possono contare migliaia di visualizzazioni.

Il brano si chiama “Love in Reggio Life” ed é il secondo edito dal cantautore reggino Augusto Favarolo, che riconferma il successo del primo. Il ritornello “Tonnara di Palmi” è diventato un tormentone non solo dei reggini ma in tutta Italia. Anche il sindaco della città di Palmi G. Ranuccio ha espresso la sua soddisfazione per quello che sembra un inno al luogo.