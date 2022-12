"Grazie per il vostro impegno contro l'abbandono dei rifiuti" VIDEO - Tempostretto

Una cittadina così si rivolge alla sezione ambientale della Polizia municipale di Messina

servizio di Matteo Arrigo, testo di Marco Olivieri

MESSINA – Alla fine di una lunga giornata di lavoro, nella “quotidiana battaglia contro l’abbandono dei rifiuti in strada”, come dice l’ispettore Cosimo Petitto, arriva un apprezzamento inaspettato. Una cittadina, come documenta il video in esclusiva di Tempostretto, si sofferma sull’area bonificata in via Principe Umberto e ringrazia la sezione ambientale della Polizia municipale. L’episodio avviene lì dove c’era proprio una discarica cittadina a cielo aperto. L’ennesima.

Uno dei cittadini che buttava i rifiuti in strada

Così la cittadina si rivolge all’ispettore: “Fate bene perché solo così può ritornare la civiltà. Ci camminiamo tutti qui e la situazione era quasi insostenibile”.

Sottolinea Petitto, coordinatore della Polizia municipale ambientale con Giacomo Visalli: “Nella curva di via Principe Umberto, ogni settimana, Messina Servizi toglieva un mezzo carico di rifiuti. Dopo le vostre segnalazioni (su Tempostretto, n.d.r.) e la nostra programmazione, abbiamo messo sotto controllo quest’area per sette giorni 24 ore al giorno. Il tutto con mezzi tecnologici e appostamenti di personale. Così siamo riusciti a individuare e sanzionare sei persone, che nelle ore notturne o in mattinata erano abituati ad abbandonare i rifiuti su questo marciapiede. Finalmente la discarica è stata eliminata, andando però a comprendere le ragioni di chi commetteva queste infrazioni”.

Come si evidenzia in un altro video in esclusiva, comprensione e rigore nella sanzione si possono conciliare, puntando su una responsabilizzazione del cittadino.

Aggiunge l’ispettore Petitto: “Due di questi utenti indiduati, mentre buttavano in strada la spazzatura, erano sprovvisti di mastelli e Messina Servizi ha provveduto a portarli nelle case delle persone”. Alla fine del turno, alle 24, l’agente tiene a ricordadare che in via Principe Umberto, come in altri luoghi, “si continuerà a vigilare”. E che il problema è soprattutto culturale. Serve un cambio di mentalità. “Domattina – aggiunge – continueremo la quotidiana battaglia contro l’abbandono dei rifiuti, sensibilizzando la cittadinanza al rispetto delle regole”.

Collaborazione tra amministrazione, polizia municipale e Messina Servizi

In generale, questi video di Tempostretto raccontano alcune fasi di un lavoro instancabile che nasce dalla necessaria sinergia tra amministrazione comunale, Messina Servizi, polizia municipale e cittadinanza. Con il comandante Stefano Blasco e il responsabile della Polizia specialistica commissario Giovanni Giardina, l’attività di controllo sul territorio è svolta dalla sezione ambientale coordinata, come già messo in rilievo, dagli ispettori Petitto e Visalli. Fanno parte della squadra gli agenti Donato, Gullifa, Gullotta, La Cava, La Fauci, Leonardi, Luca, Marzo, Morale, Ricali e gli assistenti capo De Luca, Giordano, Irrera, Mantarro, Sturniolo, Tumore, Zuccaro.

Anche la nostra testata, come ha affermato lo stesso ispettore Petitto, sta esercitando un ruolo significativo in questa battaglia culturale.

