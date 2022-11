"Basta rifiuti in strada, mi ascolti per favore": l'appello dell'ispettore al cittadino multato VIDEO ESCLUSIVO - Tempostretto

Una persona colta in flagrante dalla Polizia municipale mentre abbandona i rifiuti in strada a Messina

MESSINA – L’appello ricco d’umanità di un ispettore della Polizia municipale di Messina davanti a un cittadino multato. Una persona colta in flagrante mentre abbandona i rifiuti in strada. Ecco le sue parole: “Mi ascolti, se continuiamo così, da questa emergenza non usciamo più. Lei si paga con calma la multa ma quello che mi interessa è che faccia la differenziata. Va bene? Mi raccomando. Le facciamo avere il mastello”.

Nel video, in esclusiva per Tempostretto, abbiamo reso inascoltabile la voce del cittadino per evitare che possa essere riconosciuto. “È la prima volta e non ho avuto tempo di fare la differenziata perché dovevo andare a lavorare…” è una delle giustificazioni che rivolge all’ispettore, dopo essere stato scoperto.

600 euro di multa

Discariche abusive. Rifiuti abbandonati dai cittadini ovunque. Sono in corso operazioni notturne della Polizia municipale guidata dal comandante Stefano Blasco. In una sola notte, nei giorni scorsi, verbali da 216 e 600 euro e 4 camion hanno dovuto togliere i rifiuti in zone diverse della città, da via Palermo all’isolato 13 di Giostra e in altre zone della città.

Un cittadino è stato multato in flagranza perché abbandonava due sacchetti di rifiuti in strada, dopo essere sceso dall’autovettura. Il risultato? 216 euro di multa. Un altro, sempre per abbandono di rifiuti, ha avuto un verbale di 600 euro.

