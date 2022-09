I blitz a Bisconte, gli alloggi/discarica e la distanza dalle istituzioni VIDEO - Tempostretto

Perché l'emergenza sociale è la madre di tutte le battaglie a Messina

Riprese, montaggio e fotografie di Matteo Arrigo

MESSINA – Oltre la cronaca. Oltre il blitz di ieri a Bisconte, rimane il tema della distanza delle istituzioni da luoghi che troppo spesso diventano terre di nessuno, secondo una facile semplificazione giornalistica. Come testata, abbiamo affrontato una questione cruciale per questa zona, in un servizio di Matteo Arrigo: i garage dei 189 alloggi di Bisconte, costruiti nel 2006 per ospitare gli ex abitanti di una baraccopoli, sono diventati da tempo una discarica.

I topi sono di casa, l’odore è insopportabile, ormai è impossibile anche parcheggiare. Non crediamo che quei rifiuti vengano da molto lontano, ma c’è una parte di residenti civili che è ormai esasperata. Un’emergenza sociale e sanitaria, un grosso pericolo nel caso in cui i rifiuti dovessero prendere fuoco, visto che alcuni cumuli si trovano a ridosso delle tubazioni del gas.

A Bisconte

Su questo tema, che tocca sia l’aspetto legale, sia abitativo, ritorneremo. Perché, se è vero che “quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito”, l’emergenza sociale è la madre di tutte le battaglie a Messina. E, in tal senso, il ruolo delle istituzioni risulta centrale.

