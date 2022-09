Messina. Blitz nelle palazzine popolari di Bisconte, sequestrati marijuana e munizioni - Tempostretto

Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

MESSINA – Ha portato al sequestro di circa 200 grammi di marijuana, diverse munizioni e un caricatore scarico, il blitz effettuato all’alba nella palazzine popolari di Bisconte da personale della Questura e dei comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Messina. L’operazione è stata programmata sulla base delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su indicazioni del Prefetto e con il coordinamento tecnico del Questore.

I controlli nel quartiere

I servizi nel popoloso quartiere sono stati condotti al fine di prevenire e contrastare i reati inerenti allo spaccio di stupefacenti nell’area. oltre ad altre forme di illegalità che determinano situazioni di allarme sociale e degrado. Nel corso dei controlli, svolti congiuntamente dalle tre forze di polizia, anche con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza, occultati in alcuni veicoli e in aree comuni condominiali sono state rinvenuti e posti sotto sequestro 200 gr. circa di marijuana, bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, nonché diverse munizioni ed un caricatore scarico. Nella circostanza, sono stati effettuati controlli anche ad alcuni soggetti residenti negli immobili, sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Le attività di prevenzione e controllo straordinario del territorio da parte delle forze di Ppolizia proseguiranno anche nei prossimi giorni.