I lavoratori di Just Eat: "Chiediamo l'aumento delle ore contrattuali" VIDEO - Tempostretto

Al fianco dei rider la Filt Cgil: "Mettere insieme uno stipendio con 10/15 ore è davvero difficile. Basta straordinari e part-time"

MESSINA – Sciopero degli straordinari a oltranza dal primo dicembre. A Piazza Antonello, in assemblea retribuita, i lavoratori di Just Eat, i cosiddetti rider, quelli che in moto o in bici, qualcuno anche in auto, portano il cibo nelle case delle persone rivendicano i loro diritti in un confronto con l’azienda. E chiedono l’aumento delle ore contrattuali. Il loro è un servizio che si può svolgere anche a tempo pieno e non limitato a 10/15 ore. “Basta straordinari e part-time”, è la loro richiesta.

“Mettere insieme uno stipendio con 10/15 ore è davvero difficile”

Nella sera di domenica 4 dicembre, tra una canzone di De Gregori e una di De André, lì da dove partono per le consegne, i dipendenti si mobilitano. Al loro fianco, la Cgil di Messina, con il segretario generale Pietro Patti, e la Filt (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti) Cgil, con il dirigente Gianmarco Sposito. Sottolinea quest’ultimo: “Non avendo avuto un riscontro positivo dall’interlocuzione con l’azienda, abbiamo scelto di procedere con questo sciopero degli straordinari. Le motivazioni? C’è un problema di pianta organica perché questo servizio era iniziato con un 55/56 lavoratori e, a seguito di dimissioni, l’organico si è ridotto. Ora sono in 34. E la nostra richiesta è di aumentare le ore contrattuali. Attualmente, i contratti sono part-time. Ci sono due persone con 30 ore e la maggioranza ha contratti di 10/15 ore settimanali. Mettere insieme uno stipendio con 10/15 ore è davvero difficile”.

Sposito, oltre alla richiesta di un aumento delle ore contrattuali, mette l’accento sul “problema dell’utilizzo dei mezzi aziendali: i lavorarori di Just Eat utilizzano i mezzi propri e questo va risolto in termini giuridici. C’è anche un problema di sicurezza del lavoro: il servizio viene sospeso solo quando le intemperie risultano catastrofiche. Non cè un luogo di lavoro anche dove ripararsi in caso di maltempo. Loro sono gli unici contrattualizzati, nel settore, ma ancora non appieno all’interno del contratto collettivo della logistica. Abbiamo chiesto pure un aumento relativo alle consegne, un premio di produzione, per ora basso. Al diniego, abbiamo deciso di entrare in stato d’agitazione”.

Per il segretario della Cgil Pietro Patti, “parte da Messina questa mobilitazione e mi auguro che ci possano essere risultati per questi lavoratori, l’anello più debole della nostra società. Hanno un contratto di lavoro di poche ore e il sindacato vuole dare un segnale forte a favore di chi è più debole. Si tratta di un ambito in espansione e questi lavoratori fanno tantissimo straordinario. Ecco perché è giusto che siano aumentate le ore. La domanda c’è. Grazie alla Cgil e agli altri sindacati confederali sono stati contrattualizzati. Ora è il momento di fare un altro passo in avanti nel segno dei diritti”.

Articoli correlati