Iacp. "A Messina comunità energetiche pubbliche per abbattere i costi" VIDEO - Tempostretto

Il commissario dell'Istituto autonomo case popolari: "Mettiamo a disposizione i nostri spazi a favore della collettività"

MESSINA – “Perché non realizzare a Messina delle comunità energetiche pubbliche? In diverse realtà italiane, con gli enti pubblici come promotori, è già stato realizzato. La messa a disposizione delle terrazze, i famosi elastici solari, allo stato attuale non utilizzabili, per costituirla. Una comunità energetica pubblica in cui tutti i cittadini, non solo quelli che vivono lì, potranno aderire e ottenere i benefici. In primis l’abbattimento notevole dei costi energetici, ancora più prezioso in momenti di crisi come questo. Lo Iacp mette a disposizione i suoi spazi”. Il futuro è già qui e lo dobbiamo cogliere: così il commissario dell”Istituto autonomo case popolari Giovanni Rovito lancia una proposta che il Comune potrebbe sostenere. L’occasione è il confronto, giovedì 2 marzo nella sede della II Municipalità a Camaro San Paolo, di un confronto con il presidente Alessandro Cacciotto, con il Consiglio e con Mario Barresi, presidente della I Commissione.

Giovanni Rovito

Aggiunge il commissario dello Iacp per Messina e provincia: “La comunità permetterebbe ai componenti di acquisire energia. Da qui notevoli risparmi. Chi non ha spazi potrebbe usufruire di quelli degli altri. L’idea è che la comunità energetica è un bene di tutti. Un’occasione per fare sistema. Noi siamo disponibili a mettere, ripeto, a disposizione della collettività i nostri spazi. Un’occasione per ridurre, a vantaggio delle persone, la sofferenza economica”. L’auspicio è che su questo ci sia presto un tavolo tecnico e operativo con l’amministrazione comunale e tutti i soggetti da coinvolgere.

