Il 118, l'elisoccorso e Messina dall’alto in un minifilm di Francesco Villari ESCLUSIVA - Tempostretto

Girato in occasione dell'esercitazione di Protezione civile, un emozionante piccolo film per Tempostretto

MESSINA – Un’esclusiva di Tempostretto. Un’esperienza unica: nello Stretto visto dall’alto un’avventura per immagini in frangenti nei quali, ogni giorno, è in gioco la vita delle persone. Il videomaker Francesco Villari ha volato con gli operatori del 118 in occasione dell’esercitazione che ha simulato il sisma a Messina. In primo piano anche il racconto di un intervento di soccorso.

Si tratta di un piccolo ed emozionante film di Villari (da visitare la pagina Instagram del regista) per il nostro giornale. E i rigraziamenti sono doverosi nei confronti della direzione della centrale operativa del 118 di Messina e della società Babcock, che fornisce gli elicotteri.

L’elisoccorso il giorno delle riprese

