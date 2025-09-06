Il “Brio Day” con Circobaleno, una piazza d’arte a Messina nel ricordo della clown Briossina FOTO e VIDEO

Davanti al Municipio tante perfomance artistiche come omaggio a Janita Ansaldo Patti. Tra bellezza, gioco e divertimento

MESSINA – La città di Messina si è fatta palcoscenico di un evento che intreccia memoria, arte e comunità: l’associazione di clown e artisti di strada “Circobaleno” in piazza Unione Europea per il “Brio Day” lo scorso 4 settembre. Nato come omaggio sentito e vibrante a Janita Ansaldo Patti, affettuosamente conosciuta come Briossina, il progetto si conferma ancora una volta come un potente strumento di espressione collettiva e rigenerazione culturale. L’artista avrebbe compiuto proprio il 4 settembre 61 anni , come ricorda il compagno Andrea Ligresti, cofondatore dell’associazione Circobaleno, che, con profondo rispetto e instancabile dedizione, mantiene viva la visione condivisa con Janita: portare bellezza, gioco e divertimento nei luoghi della quotidianità. Janita continua a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta e di quanti oggi raccolgono il testimone della sua eredità artistica.

Piazza Unione Europea animata da tanti artisti e iniziative tra bolle di sapone gigantesche e pittura

La giornata del 4 settembre ha offerto alla cittadinanza un programma denso di iniziative, pensate non solo per intrattenere, ma per nutrire lo spirito. In apertura, laboratori creativi rivolti ai più piccoli – tra pittura e giochi di bolle – hanno trasformato le piazze in spazi di meraviglia condivisa, in un clima di spontanea partecipazione. Tra gli ospiti d’eccezione, la Compagnia Sarabanda e il Comitato degli artisti, entrambi legati da una lunga storia di collaborazione con il Circobaleno, hanno contribuito a rendere l’evento un vero e proprio rito laico di gratitudine e celebrazione dell’arte di vivere.

Nel corso del pomeriggio, il contributo dell’associazione “Impronte”, che ha guidato i partecipanti in un percorso sensoriale suggestivo e coinvolgente, volto a stimolare una relazione più profonda con il corpo, i sensi e la natura. Presente anche Lelio Bonaccorso, fumettista messinese di fama internazionale, da sempre profondamente legato alla sua città. Intervenendo nel corso dell’evento, ha espresso con calore il proprio apprezzamento per l’iniziativa e il desiderio che “Messina possa finalmente risplendere attraverso le energie creative dei suoi cittadini”.

Alle ore 19,il sipario si è alzato su una serie di performance artistiche e coinvolgenti. Il Circobaleno non è solo un evento artistico, ma un gesto d’amore trasformato in atto pubblico.

Chi era Janita Ansaldo Patti

Insegnante e docente di sostegno, Briossina ha ideato il personaggio del clown in corsia nei reparti di Pediatria e Oncologia a Messina, in un’epoca in cui simili iniziative erano ancora rare. La sua missione era quella di alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti, e il suo ricordo rimarrà per sempre nei cuori di tutti. Janita è stata una guida nel mondo del volontariato e dell’arte di strada, portando gioia ai bambini attraverso le sue enormi bolle di sapone.

Testo e video di Carmen Licata, progetto “L’estate addosso”