Messina, “Circobaleno” in piazza per il “Brio Day” in ricordo di Janita

L'evento patrocinato da Comune di Messina in programma giovedì 4 settembre alle ore 18 a piazza Unione Europea

MESSINA – Per il quarto anno consecutivo, il Circobaleno scende in piazza a Messina in ricordo della cofondatrice Janita Ansaldo Patti, affettuosamente nota come Briossina. L’associazione rappresentata da Andrea “Teti” Ligresti, compagno di vita di Janita e cofondatore, ha deciso di onorarla nel modo che lei amava: creando arte e gioia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Messina, è organizzata in data 4 settembre quando dalle ore 18 in poi in piazza Unione Europea diverse attività ed esibizioni seguiranno fino a quasi la mezzanotte. Laboratori di pittura e bolle per bambini, seguito dalle ore 19 dalle performance degli artisti di strada presenti all’evento. I dettagli delle esibizioni rimarranno segreti per mantenere l’elemento sorpresa.

La locandina è stata gentilmente realizzata da Lelio Bonaccorso, fumettista e attivista molto attivo nel territorio messinese.

Inoltre in collaborazione con il Circobaleno, l’evento del 4 settembre vedrà la partecipazione della “Compagnia Sarabanda” e del “Comitato degli Artisti”, che contribuiranno a celebrare un’amica la cui vita è sempre stata profondamente legata all’arte. Inoltre, nel pomeriggio, l’Associazione “Impronte” offrirà un percorso sensoriale.

Chi era Janita Ansaldo Patti

Insegnante e docente di sostegno, Briossina ha ideato il personaggio del clown in corsia nei reparti di Pediatria e Oncologia a Messina, in un’epoca in cui simili iniziative erano ancora rare. La sua missione era quella di alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti, e il suo ricordo rimarrà per sempre nei cuori di tutti. Janita è stata una guida nel mondo del volontariato e dell’arte di strada, portando gioia ai bambini attraverso le sue enormi bolle di sapone.

