Il fenomeno della "lupa" e quando sarà possibile vederla VIDEO - Tempostretto

Ecco perchè in questo periodo dell'anno sarà possibile avvistarla

Sarà un fine settimana sostanzialmente stabile e soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di qualche innocuo annuvolamento sulle aree costiere, soprattutto nel pomeriggio. Durante le ore centrali del giorno si assisterà allo sviluppo di qualche temporale di calore sulle aree montuose più interne, fra Nebrodi ed Etna. Sulle zone costiere prevarranno maggiori spazi di sole, eccetto qualche modesto passaggio nuvoloso. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi.

Foto di Matteo Arrigo

Ma in questo periodo dell’anno, con l’arrivo delle prime masse d’aria calde dall’arroventato entroterra desertico, che scorrono sopra i mari ancora freddi, si può formare l’affascinante fenomeno della “lupa”. L’umidità contenuta in seno a questi flussi caldi dai quadranti meridionali, a contatto con le ancora fredde acque del mare, tende rapidamente a condensarsi in banchi di nebbia (si tratta in realtà di nubi stratificate con base prossima al mare) sospinti fin verso le coste dai venti dominanti.