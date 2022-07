Il festival Zabut, S. Teresa Riva scenario internazionale dei corti d'animazione VIDEO - Tempostretto

Dal 28 al 31 luglio, con ingresso libero, alle 21.30, al Parco Unità d'Italia di Villa Crisafulli-Ragno

Di Marco Olivieri e Matteo Arrigo

MESSINA – S Teresa di Riva scenario del Festival internazionale dei corti d’animazione. VII edizione in programma dal 28 al 31 luglio, con ingresso libero, alle 21.30, al Parco Unità d’Italia di Villa Crisafulli-Ragno. Alla sua settima edizione, il festival “Zabut” è stato presentato oggi al Salone degli specchi della Città metropolitana di Messina.

“Un’eccellenza siciliana nel segno dei corti”

“Un’eccellenza siciliana, che attrae turisti e sposa la qualità, e che non è stata fermata nemmeno dal Covid. Merito di un’associazione che ci mette tanto impegno e qualità”, sottolinea il sindaco di S. Teresa di Riva Danilo Lo Giudice. In programma 27 cortrometraggi provenienti da 17 nazioni. L’organizzazione si deve all’associazione culturale “Taglio di rema”, con il patrocinio del Comune.

Con il sindaco e deputato regionale Lo Giudice, erano presenti, alla conferenza stampa di oggi a Palazzo dei Leoni, gli organizzatori (quasi tutti nella foto con Lo Giudice): Carmelo Casale, Cristina Totaro, Caterina Limardo, Cinzia Bongiorno, Antonello Mantarro, Stefania Pasquale, Nello Calabrò.

Previsto pure un fuori programma con il film “Maestrale” di Nico Bonomolo, miglior cortrometraggio italiano al David di Donatello 2022, mentre la giuria (Elena Chiesa, Eric Rittatore, Cristiano Travaglioli) assegnerà i premi miglior corto (mille euro) e miglior colonna sonora (400 euro). In più, è previsto un premio del pubblico e un premio del Cinit – Cineforum Italiano.

In giuria il montatore di Paolo Sorrentino

Si rinnova inoltre, come evidenziano i promotori, la sinergia con la Scuola del fumetto e dell’animazione di Palermo (due suoi allievi, Sara Sottocornola e Danilo Vultaggio, saranno ospiti di Zabut) e con le opere prime di studenti di scuole di cinema.

Mettono in risalto Casale e Totaro: “Ben undici su 27 corti in quest’edizione provengono da allievi di scuole cinematografiche. Guardiamo al futuro con spirito creativo e in giuria abbiamo Cristiano Travaglioli, il montatore dei film e delle serie di Paolo Sorrentino, l’artista Elena Chiesa, vincitrice di premi importanti, e il blogger ed esperto d’animzazione Eric Rittatore”.

“Rimettiamo al centro i giovani e il talento”

Sottolineano gli organizzatori: “Si tratta di un ritorno che ci auguriamo possa ristabilire una ritrovata normalità. Dopo due anni nei quali il festival ha vissuto, come il resto del mondo, le restrizioni della pandemia, riuscendo a non disertare il suo appuntam.nto annuale, l’edizione del 2022 ritorna ad essere come negli anni precedenti libera da obblighi sanitari. Questa edizione rimette al centro i giovani e il talento”.

Tra gli ospiti dell’edizione 2022, gli attori comici Dandy Danno & Diva G, specialisti dell’arte del clown, e il bassista Giuseppe Mancuso.