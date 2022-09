Il grande show di Elisa a Taormina, nel segno dell'impegno per l'ambiente VIDEO - Tempostretto

Il racconto del concerto sold out di ieri sera al Teatro Antico. Musica, emozioni e impegno sociale

TAORMINA – Un grande show. Energico, emozionale, impegnato. Dopo Agrigento e Siracusa, Elisa ha chiuso con un concerto sold out al Teatro Antico la settimana siciliana del suo “Back to the Future Live Tour”. La trionfale esibizione taorminese è stata preceduta, nel weekend, da una tre giorni all’insegna del confronto sulla sostenibilità ambientale al “Green Village” di Catania, organizzata, così come i concerti, con la collaborazione di Puntoeacapo. Il “Back to the Future Live Tour” non è infatti soltanto un progetto live che vede Elisa esibirsi in location dal particolare valore paesaggistico (in Sicilia sono stati scelti i teatri di pietra), cercando di limitare l’impatto ambientale degli eventi, ma anche un momento per sensibilizzare il pubblico su tema green. Un impegno che Elisa è determinata a portare avanti. “Assieme ad altri artisti – ha anticipato – stiamo lavorando ad un protocollo per organizzare dei tour sempre meno impattanti”. Un impegno e una presa di coscienza che vengono scanditi prima, durante e alla fine del concerto. Alcuni video di sensibilizzazione ambientale vengono proiettati sul maxischermo mentre il pubblico prende posto. Poi, più o meno a metà set, arriva anche una breve testimonianza del Dalai Lama, momento di silenziosa riflessione che precede un’emozionante cover dell'”Hallelujah” di Leonard Cohen. Elisa la fa sua ispirandosi però alla versione di Jeff Buckley (“che ho amato alla follia, ascoltandola in loop quando uscì il suo disco”) e spinge il pubblico con i suoi virtuosismi vocali ad una sentita e meritata standing ovation.

E’ il momento spartiacque della serata che stempera i toni di un inizio all’insegna dell’energia e del ritmo, con una scaletta strutturata per pescare a piene mani dall’ultimo album, “Ritorno al futuro/Back to the Future”, un doppio, così come il titolo, diviso a metà tra brani in inglese e in italiano. Dopo “Hallelujah” cambia il registro del concerto, anche visivamente, con le coriste che lasciano il fondo del palco e attorniano la cantautrice triestina. Ecco in sequenza alcuni dei brani più intimi: “Anche fragile”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “Qualcosa che non c’è”, “Gli ostacoli del cuore”, “O forse sei tu”, “Se piovesse il tuo nome”. Poi, passando per altre hit come “Luce (tramonti a nord est)”, “Stay” e “No hero” e altri due brani tratti dall’ultimi disco (“I feel it in the earth” e l’arrabbiata “Fuckin’ believers”), si riparte con rinnovata carica sino alla lunga coda di “Together” e al messaggio finale di Elisa che invita all’impegno personale di tutti noi per cambiare un futuro, altrimenti tragico, per l’umanità.

C’è ancora tempo per il bis. Ed arriva sotto la forma di uno dei brani più amati e attesi dal pubblico: “A modo tuo”. “Una canzone che non ho scritto io – dice Elisa – ma il mio amico Luciano Ligabue e che voglio dedicare a tutti i bambini. Ma anche a noi grandi, perché ne abbiamo davvero bisogno”.