Il viale San Martino sarà di nuovo isola pedonale. Mondello: "Non si tornerà più indietro" VIDEO - Tempostretto

La sperimentazione dell'amministrazione, che ha riaperto il viale alle auto, si concluderà il 30 giugno

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Il sindaco Basile e il vice Mondello l’hanno ribadito: “La pedonalizzazione sarà permanente“. L’idea dell’amministrazione comunale è quella di far tornare l’isola pedonale sul viale San Martino. E questa volta non si tornerà più indietro, l’ha detto apertamente il vice sindaco e assessore alla Viabilità Salvatore Mondello.

La “sperimentazione” con le auto si concluderà il 30 giugno

Resta da capire quando l’intenzione verrà deliberata formalmente. La “sperimentazione”, partita a inizio maggio, di riapertura del viale alle auto si concluderà il prossimo 30 giugno. Quindi è plausibile che già dal 1 luglio il viale torni ad essere transennato e chiuso al traffico. La cosa certa è che una volta stabilita la data non si tornerà più indietro, questo è ciò che ha dichiarato l’assessore Mondello in occasione della presentazione del bus dello shopping. Una nuova linea Atm (vedi qui) che condurrà turisti e messinesi in quello che l’amministrazione definisce “centro commerciale naturale” di Messina.