Arriva il bus che ti porta a fare shopping: un servizio Atm per cittadini e turisti VIDEO - Tempostretto

La destinazione della "Shopping Line" è il centro commerciale naturale del Viale San Martino, che presto tornerà pedonale

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Dalla via Garibaldi (Largo Minutoli) al viale San Martino e ritorno: è questo il percorso delle linee Atm numero 37 dedicate allo shopping. Diversi bus elettrici della flotta sono stati destinati a questa iniziativa: ci sarà un bus a disposizione di cittadini e turisti ogni 15 minuti circa. Il costo sarà quello del biglietto classico da 1,50€ e si potrà utilizzare anche il normale abbonamento.

“E’ un servizio dedicato ai croceristi che non vogliono fare altri tour in città, ma anche e soprattutto ai cittadini che non vogliono andare a fare shopping in auto”, spiega il presidente di Atm Giuseppe Campagna.

Mondello: “Servizio complementare a quello dei privati”

“E’ un servizio complementare a quelli privati che funzionano benissimo”, precisa l’assessore alla Viabilità Salvatore Mondello. E aggiunge che si inserisce nella visione più ampia di pedonalizzazione del centro città (leggi qui). Oggi, però, i turisti che usufruiscono di questo mezzo non arrivano in un’isola pedonale ma in un viale aperto alle auto. Il sindaco Federico Basile, però, ribadisce che l’idea dell’isola pedonale sul viale San Martino non è stata affatto messa da parte, anzi tornerà molto presto.