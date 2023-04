Incendio alla galleria "Vittorio Emanuele III", i pompieri spengono le fiamme VIDEO - Tempostretto

Continua l'azione di messa in sicurezza della storica struttura da parte dei vigili del fuoco

MESSINA – Incendio alla galleria “Vittorio Emanuele III”: sono state domate le fiamme dai vigili del fuoco poco prima della mezzanotte. Le cause sono da accertare e le fiamme sono divampate in serata in una stanza di un negozio adibita a lavanderia, all’interno della storica struttura, fino a propagarsi nella parte più vicina a via Sant’Agostino.

Continua nella notte l’azione di messa in sicurezza da parte dei pompieri, con un intervento dall’alto, nella terrazza.

Articoli correlati