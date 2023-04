Info point di Largo Minutoli, l'obiettivo è di aprirlo anche il sabato e nei festivi VIDEO - Tempostretto

L'assessore Caruso risponde alla pioggia di critiche arrivate sui social al nuovo chiosco per i croceristi

Di Silvia De Domenico

MESSINA – C’è stato chi lo ha definito poco più che un chiosco per la limonata, chi lo ha messo a confronto con i terminal futuristici sparsi nel mondo e chi l’ha semplicemente denigrato con commenti offensivi. Il nuovo Infopoint di Largo Minutoli ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Ecco come risponde l’assessore al Turismo Enzo Caruso alla pioggia di critiche arrivate dai social.

“E’ solo un punto di arrivo, l’Info point è a Palazzo Weigert”

“Vorrei ricordare alla città che le navi da crociera attraccano in città da circa 20 anni e non si era mai pensato ad un ingresso in città sicuro, protetto e con un punto informativo“, spiega Caruso. “E’ solo un primo approccio che i croceristi hanno con la città, a pochi metri di distanza c’è l’Info point comunale di Palazzo Waigert che è sicuramente più strutturato ed aperto tutti i giorni“.

Finora è stato chiuso il sabato e nei festivi, tranne il 25 aprile

E proprio sugli orari e i giorni di apertura il nuovo chiosco informativo di Largo Minutoli deve ancora attrezzarsi. Gli operatori del Comune di Messina, Atm e della Citta Metropolitana dovrebbero fare degli straordinari per lavorare e garantire l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Si sta lavorando per trovare una soluzione con le risorse interne o eventualmente affidarlo ai privati. L’obiettivo, assicura l’assessore, è quello di farlo trovare sempre aperto ai croceristi nei giorni in cui sono presenti le navi in porto. Ecco come cambierà il nuovo spazio nelle prossime settimane per essere più accogliente per i vacanzieri che trascorreranno qualche ora nella nostra città.