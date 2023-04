Irto(Pd): «con il Ddl Calderoli più risorse alle regioni del Nord a discapito di quelle del Sud» - Tempostretto

Il segretario regionale e senatore del Partito Democratico, in uno dei suoi incontri calabresi si è confrontato con dirigenti ed amministratori

Sta girando in lungo e in largo la Calabria, il segretario regionale e senatore del Partito Democratico, Nicola Irto, incontrando dirigenti di partito, cittadini sindacati e imprenditori, per spiegare i motivi delle disparità che produce il Ddl Calderoli, che il Governo vuol approvare. “Una riforma – ha ribadito il segretario regionale, in un uno dei suoi incontri, – che spacca in due il Paese, ammazza il Mezzogiorno e distrugge la Calabria. Un dibattito, una discussione che sta facendo il Partito Democratico nella nostra regione, – ha proseguito Irto – per cercare di sensibilizzare una platea più vasta, informando il più possibile i cittadini del pericolo di questo Ddl che oltre a dividere l’Italia, rischia di destinare ancora più risorse alle regioni del Nord a discapito di quelle del Sud”.