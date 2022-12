Isola pedonale, il parere dei cittadini: "Una buona cosa, ma va organizzata bene" VIDEO - Tempostretto

Tra chi la apprezza e chi la riformerebbe, l'isola pedonale continua a tenere banco. E il comitato del viale San Martino basso è pronto a proporre modifiche

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – L’isola pedonale continua a far discutere. Dopo una settimana, nella parte bassa del Viale San Martino sono sempre i carroattrezzi i protagonisti, con auto che continuano a sostare dove non dovrebbero. E le polemiche legate ai parcheggi vietati hanno spostato l’attenzione da un altro aspetto cruciale dell’esperimento natalizio voluto dall’amministrazione: la pedonalizzazione.

“L’isola è una buona cosa ma va organizzata bene”

Il parere dei cittadini si divide. “L’isola pedonale è una buona cosa, che c’è in tantissime città – spiega una cittadina – ma tutto sta alla testa della popolazione e a come viene organizzata. Se organizzata bene funziona”. Un uomo ci dice, invece, che “ho potuto notare che non ha avuto forse molto senso la chiusura delle arterie che incidono sul Viale. Non per la chiusura in sé, ma per gli addobbi non previsti. Forse bisognava rendere parte dell’abbellimento anche quelle aree, che ora sono chiuse al traffico e ai parcheggi ma restano buie”.

Il comitato pronto a nuove proposte

“L’isola pedonale ha un senso – ci dice un altro messinese – soprattutto sul viale San Martino. Ma nella parte bassa, fatta così, non ha senso di esistere”. E il proprietario di un noto bar del centro spiega: “Chiaro che sono possibili modifiche e proposte. Stiamo toccando con mano la realtà soprattutto nel viale San Martino basso, pieno di attività mordi e fuggi come bar e farmacie. Il problema che lamentano tutti i commercianti è questo. Il cambio culturale di cui parla l’amministrazione necessità di una certa tempistica. Io sono uno dei rappresentanti del comitato che vuole fare proposte all’amministrazione e ne presenteremo altre per trovare una soluzione ai parcheggi”.

Articoli correlati