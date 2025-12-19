La Fiamma Olimpica passa da Messina, Vincenzo Nibali ultimo tedoforo VIDEO

Il passaggio della Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina 2026 questo pomeriggio nelle vie del centro cittadino. Giorgio: "Il punto più alto dello sport mondiale"

MESSINA – Il viaggio della Fiamma Olimpica prosegue a risalire dal Sud al Nord dell’Italia. Il simbolo olimpico ha percorso questo pomeriggio, sorretto da una trentina di tedofori, le città del centro cittadino alla volta di approdare ai primi di febbraio a Milano e Cortina che ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali. Successivamente ha varcato lo Stretto a bordo della nave Athena di Bluferries. Per l’occasione allestito in piazza Cairoli un palco con le autorità presenti: le istituzioni sindaco Basile in testa, ma anche autorità militari e il prefetto. La rettrice Spatari e i rappresentanti di federazioni sportive e atleti olimpionici, quali i pallanuotisti, messinesi Massimo Giacoppo e Silvia Bosurgi e la judoka paralimpica Carolina Costa.

Tra i tedofori messinesi nell’ultimo tratto impegnato Vincenzo Nibali. Il campione di ciclismo peloritano ha sempre sognato una medaglia olimpica, sfiorata a Rio 2016 quando fu coinvolto in una caduta quando si trovava nel trio di testa, o anche una medaglia iridata con la maglia della Nazionale, quarto posto nel mondiale di Firenze 2013. L’occasione del ritorno per la terza volta a Messina della Fiamma Olimpica è servita anche per ricordare e premiare con una targa i tedofori messinesi del 1960, molti hanno portato la vecchia torcia ben conservata, per altri a ritirare la targa ricordo sono stati i parenti.

I tedofori che hanno ritirato la targa: Domenico Calabrò, Nicola D’Andrea, Antonino Muscolino, Stellario Amabile, Salvatore Donato, Pietro Chillé, Giovanni Bonanno, Mario Migneno, Antonino Cannizzaro, Bruno Di Bernardo, Carlo Rigano, Giovanni Rizzo. Targhe alla memoria per Giulio Santoro, Giuseppe Prestigiovanni, Luigi Cacopardi, Pancrazio Cannizzaro, Antonino Rigano, Franz Buda.

Francesco Giorgio: “Terza volta a Messina”

L’esperto allo sport del Sindaco, Francesco Giorgio, ha così commentato la storica giornata: “Dopo vent’anni ripassa la Fiamma Olimpica che era già passata nel 1960. Tanta gente aspetta in questo punto e c’è tanta gioia in giro, è il punto massimo del movimento sportivo mondiale”.

In contemporanea a piazza Cairoli, allargandosi all’area pedonale di viale San Martino, era in corso la Notte bianca dello Sport. “Una manifestazione che coinvolge 51 discipline sportive – spiega Giorgio – molte discipline non molto conosciute si fanno conoscere. Proprio questo è l’obiettivo e i passanti si troveranno lungo le due carreggiate, a monte e a valle, gli stand con le associazioni che daranno una piccola dimostrazione”.

Domani invece, sabato 20 dicembre, la parata Stelle dello Sport Messina: “Una manifestazione che intende premiare chi durante l’anno agonistico ha ottenuto un risultato di eccellenza. Un piccolo riconoscimento di un giorno per chi comunque si impegna per tutto l’anno. Saranno premiati 530 sportivi peloritani, avremo quattro campioni del mondo e tre campioni europei. In città c’è forte base e tanta qualità”.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook di Vincenzo Nibali

Articoli correlati