La forza di Marzia contro le barriere fisiche e mentali VIDEO - Tempostretto

Nel Comune di Letojanni, realizzata una rampa d’accesso alla Chiesa Madre

MESSINA. Ha preso il via questa mattina dal Rettorato dell’Università di Messina, il “Giro dei due mari con Marzia”, passeggiata cicloturistica per sensibilizzare sull’abbattimento delle barriere architettoniche, manifestazione giunta quest’anno alla settima edizione. Presente alla partenza il rettore Salvatore Cuzzocrea, il quale ha sottolineato l’impegno dell’Università a rendere accessibili ai disabili tutte le proprie strutture. Negli anni, grazie all’impegno di Marzia e di papà Gianni, molte barriere mentali e fisiche sono cadute. Tra le tante associazioni e comuni impegnati, anche quest’anno il comune di Letojanni ha mantenuto la promessa di abbattere almeno una barriera. La carovana dei ciclisti e padre Francesco Giacobbe, hanno festeggiato la conquistata accessibilità alla Chiesa madre, grazie alla costruzione di una rampa. Marzia è anche testimonial di Bandiera Lilla, simbolo riconosciuto ai comuni che si impegnano per migliorare l’accessibilità. Marzia ha consegnato ufficialmente il vessillo nelle mani dell’amministrazione che ha ottenuto il riconoscimento lo scorso mese di aprile.