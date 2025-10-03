La mattina cura il verde del Cimitero, la sera studia per laurearsi. “Grata per questo lavoro” VIDEO

Maria Pulejo è una delle più giovani neoassunte da Messina Servizi. "Quando ho iniziato ero l'unica donna"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non aveva mai tenuto in mano un decespugliatore o un soffiatore. E probabilmente non li aveva nemmeno mai visti prima. Maria Pulejo è una delle più giovani neoassunte da Messina Servizi come apprendista nel servizio di cura e manutenzione del verde. La sua storia è un esempio positivo per molti giovani, studenti e non solo. Maria ha 22 anni, studia al’Università degli Studi di Messina ed è prossima al conseguimento della laurea triennale. Nell’ultimo anno e mezzo alla sua vita universitaria si sono aggiunte 8 ore di lavoro al giorno all’intento del Cimitero monumentale di Messina.

“Quando ho iniziato ero l’unica donna e la più piccola”

La studentessa è una dei 200 nuovi assunti da Messina Servizi con un contratto di apprendistato. Insieme a lei sono entrati in azienda altri giovani under 30, molti dei quali studenti o laureati. “Quando ho iniziato ero l’unica donna e la più piccola”, racconta. “Ho partecipato per mettermi in gioco e provare per la prima volta un concorso, non avrei mai pensato di entrare. Nonostante spesso si dica il contrario Messina finalmente ha aperto le porte a noi giovani e io mi ritengo tanto fortunata ad aver iniziato il mio percorso lavorativo da qui, dalla mia città”, aggiunge.

“Felice di dare un contributo per rendere la città più pulita”

La sveglia suona alle 3 del mattino perché il turno inizia alle 5. Poi dopo 8 ore di lavoro trascorse a tenere pulito il Cimitero monumentale e curare il verde si torna in università o a casa a studiare. Così da circa un anno e mezzo. Ritmi duri ai quali Maria si è subito abituata. Non si lamenta e lavora con entusiasmo. Il suo sogno di studentessa non era certo quello di tenere in mano attrezzi da giardinaggio però è entusiasta di aver imparato un mestiere e di contribuire a tenere pulita la città. “Il cimitero è considerato un luogo triste per molti, io qui inspiegabilmente ho apprezzato ancora di più la vita. Vedere il sole sorgere dal Conventino è un privilegio, da lassù l’alba è uno spettacolo”, racconta.

“Non mi hanno fatta sentire sola. Sono sempre stata una di loro”

Quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel servizio di cura del verde è stata aiutata da colleghi e responsabili. “Mi hanno formata e insegnato tutto, nonostante fossi l’unica ragazza non mi hanno mai fatta sentire sola. Sono sempre stata una di loro”, aggiunge Maria ringranando i compagni di squadra. Oggi la studentessa non è più l’unica ragazza in servizio e sono entrati a far parte del team tanti altri giovani. Una squadra di under 30 che ogni giorno sin dall’alba lavora per rendere il Cimitero monumentale di Messina un luogo accogliente e curato.