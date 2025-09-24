Messina Servizi diventa più giovane. Fra i 200 nuovi assunti studenti, laureati e molte donne VIDEO

Giovani che hanno scelto di restare a Messina per lavorare nei servizi di raccolta, spazzamento, scerbatura e disinfestazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nell’ultimo anno Messina Servizi è diventata più giovane. Nel 2025 sono state assunte circa 200 nuove persone. Fra questi ci sono molti studenti e laureati, ma anche tante donne impegnate nei servizi di raccolta, spazzamento, scerbatura e disinfestazione.

“Giovani che hanno scelto di restare a Messina”

“Giovani che hanno scelto di restare a Messina”, commenta la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato. Hanno partecipato ad un bando di selezione nel 2023 e per 200 di loro quasi due anni dopo si sono aperte le porte dell’azienda. Messinesi che hanno avuto l’opportunità di rimanere a lavorare in città. “Fra i nuovi assunti anche molti ragazzi laureati. Ogni lavoro ha la propria dignità”, aggiunge il sindaco Federico Basile.

Racconteremo alcune delle loro storie

Fra i nuovi assunti ci sono storie di vita. C’è chi ha scelto di restare a studiare e lavorare a Messina, chi è tornato dopo tanti anni vissuti fuori città, donne che si sono messe in gioco con i decespugliatori a svolgere un lavoro da sempre considerato prettamente maschile. 200 assunzioni che hanno cambiato Messina Servizi ma anche la vita di 200 famiglie. Nelle prossime settimane racconteremo alcune delle loro storie.