 Messina Servizi diventa più giovane. Fra i 200 nuovi assunti studenti, laureati e molte donne VIDEO

Messina Servizi diventa più giovane. Fra i 200 nuovi assunti studenti, laureati e molte donne VIDEO

Silvia De Domenico

Messina Servizi diventa più giovane. Fra i 200 nuovi assunti studenti, laureati e molte donne VIDEO

mercoledì 24 Settembre 2025 - 14:12

Giovani che hanno scelto di restare a Messina per lavorare nei servizi di raccolta, spazzamento, scerbatura e disinfestazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nell’ultimo anno Messina Servizi è diventata più giovane. Nel 2025 sono state assunte circa 200 nuove persone. Fra questi ci sono molti studenti e laureati, ma anche tante donne impegnate nei servizi di raccolta, spazzamento, scerbatura e disinfestazione.

“Giovani che hanno scelto di restare a Messina”

“Giovani che hanno scelto di restare a Messina”, commenta la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato. Hanno partecipato ad un bando di selezione nel 2023 e per 200 di loro quasi due anni dopo si sono aperte le porte dell’azienda. Messinesi che hanno avuto l’opportunità di rimanere a lavorare in città. “Fra i nuovi assunti anche molti ragazzi laureati. Ogni lavoro ha la propria dignità”, aggiunge il sindaco Federico Basile.

Racconteremo alcune delle loro storie

Fra i nuovi assunti ci sono storie di vita. C’è chi ha scelto di restare a studiare e lavorare a Messina, chi è tornato dopo tanti anni vissuti fuori città, donne che si sono messe in gioco con i decespugliatori a svolgere un lavoro da sempre considerato prettamente maschile. 200 assunzioni che hanno cambiato Messina Servizi ma anche la vita di 200 famiglie. Nelle prossime settimane racconteremo alcune delle loro storie.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Pezzolo rinasce grazie ai suoi giovani con il sentiero Bettaci VIDEO
Messina. Caos bus sulla Riviera Tirrenica: i passeggeri senza posto a sedere restano a piedi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED