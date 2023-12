"La scelta giusta", il film che racconta il disagio di chi abbandona troppo presto la scuola VIDEO - Tempostretto

Un cortometraggio sulla dispersione scolastica girato dal regista Fabio Schifilliti ad Alì Terme. L'anteprima il 3 dicembre al cinema Vittoria

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “In classe non si imparano solo le materie, la scuola ci insegna a stare insieme”, con queste parole la giovanissima studentessa e protagonista del film Sara Faraone racconta il senso del progetto scolastico. “La scelta giusta” è un cortometraggio che racconta in pochi minuti il tema della dispersione scolastica. E’ stato girato dal regista messinese Fabio Schifilliti su richiesta dell’Istituto Comprensivo Stefano D’Arrigo di Alì Terme.

La dirigente: “La nostra scuola raccontata dall’interno”

La dirigente Maria Elena Carbone racconta che il progetto è nato dopo aver partecipato e vinto il bando Cips (Cinema e immagini per la scuola) dei ministeri della Cultura e dell’Istruzione. Il lavoro è durato tutto l’anno scolastico 2022/23 e ha visto coinvolti gli studenti in un vero e proprio laboratorio di teatro e cinema a cura di Tino Caspanello, che si è concluso poi con le riprese del cortometraggio nel mese di giugno. Il regista Fabio Schifilliti racconta col sorriso di bambini e ragazzini alle prese per la prima volta con carrelli, macchine da presa e luci. Ma soprattutto di aver recitato e lavorato accanto a professionisti e attori come David Coco e Mauro Failla. Il soggetto è stato scritto dallo stesso regista e dallo sceneggiatore Paolo Pintacuda.

La giovanissima Sara Faraone, protagonista del corto, è stata scelta proprio dopo un casting fatto a scuola in cui erano i compagni a votare insieme al regista. Sara, nel film Marta, ha pochissime battute ma solo con la sua interpretazione, gli sguardi e le espressioni riesce a trasmettere tutte le emozioni di un disagio giovanile che nella realtà si tramuta spesso in abbandono degli studi.

“Un alunno prima di apprendere deve stare bene”

Proprio la dispersione scolastica era la tematica al centro del progetto. “Il regista è riuscito a tradurre in poesia un tema che ci sta molto a cuore”, racconta la dirigente Carbone. “Quello che volevamo raccontare era proprio il mondo della scuola in tutte le sue componenti: la maestra, l’insegnante di ginnastica, i collaboratori scolatici e anche l’autista dello scuolabus”. E continua: “Tutte queste figure fanno parte della vita dei ragazzi ogni giorni e con una semplice battuta possono essere determinanti per il loro benessere. Se uno studente non sta bene non può apprendere”. Come nel caso di Marta che nel film vive con disagio il compito in classe e la partita di pallavolo perché fra le mura di casa i genitori litigano continuamente e la mettono spesso al centro delle loro accese conversazioni.

L’anteprima del film domenica dicembre ad Alì Terme

Il cortometraggio sarà presentato al pubblico domenica 3 dicembre alle ore 17.30 presso il Cinema Vittoria di Alì Terme. All’anteprima del corto “La scelta giusta”, di cui D’aRteventi è il produttore esecutivo, saranno presenti il regista, gli attori e le scuole che hanno partecipato al progetto. “Sono stati coinvolti sei comuni della zona ionica e anche il territorio, con le sue bellezze naturalistiche, è stato protagonista nelle riprese”, racconta la produttrice Daniela Ursino.