"La segreteria generale della Città metropolitana l'apice della mia carriera" VIDEO - Tempostretto

La parola a Rossana Carrubba, appena nominata dal sindaco Basile

MESSINA – “Non lascio il Comune di Messina. Ho fatto domanda per la segreteria generale della Città metropolitana e ringrazio il sindaco per la nomina. Per me è il coronamento di una carriera”, sottolinea, nel suo ufficio a Palazzo Zanca, la dottoressa Rossana Carrubba.

E poi precisa: “Sempre il sindaco mi ha chiesto di garantire la continuità amministrativa al Comune. Dunque rimarrò in una prima fase come segretaria generale e direttrice generale. Poi la direzione, nei prossimi mesi, sarà affidata a un’altra persona. Per me è una nuova sfida, la Città metropolitana e, come per il Comune, l’obiettivo è quello di procedere alle assunzioni e al rilancio dell’ente”.

