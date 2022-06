Messina. Si è insediato il sindaco della Città metropolitana Basile: "Continuiamo il lavoro che ha fatto risorgere il territorio" - Tempostretto

Il sindaco del Comune è anche sindaco della Città Metropolitana. Ha ricevuto l'applauso dei dipendenti e chiesto "grande impegno per avere ancora ragione"

MESSINA – Federico Basile, dopo essere stato proclamato sindaco del Comune di Messina, si è recato a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana. Lì è stato accolto dalla segretaria generale Maria Angela Caponetti e dal comandante del corpo di Polizia metropolitana, Daniele Lo Presti, che lo ha proclamato nuovo sindaco. Basile, accompagnato da Cateno De Luca, è stato accolto con un saluto e un applauso dai dipendenti, e lui stesso ha voluto rivolgere loro parole sul prossimo futuro.

Basile: “Servirà grande impegno per avere ancora ragione”

“Vi ringrazio – ha dichiarato – per l’affetto dimostrato in questi anni in questo Palazzo e da elettori per avermi dato la possibilità di essere qui a rappresentare la Città Metropolitana sul territorio. Continueremo a lavorare insieme come abbiamo fatto e vi chiedo una mano di aiuto per continuare il lavoro che in questi anni ha fatto risorgere la Città Metropolitana. Vi chiedo un grande impegno come già avete fatto portando avanti progetti importanti che ci hanno dato ragione e debbono continuare a darci ragione”.