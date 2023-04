La Sicilia a piedi. La storia di Vincenzo: "Il mio cammino alla ricerca d'incontri e sorrisi" VIDEO - Tempostretto

L’impresa è di compiere l’intero giro della Sicilia a piedi, 1400 km di storie e solidarietà

MESSINA – Un viaggio impegnativo sul piano fisico ma anche emozionale: ecco la storia di Vincenzo Faro, detto Vin, un ragazzo di Catania che da pochi giorni ha intrapreso un lungo cammino. L’impresa è quella di compiere l’intero giro della Sicilia a piedi, 1400 km di storie e solidarietà. Da ieri sta attraversando la provincia di Messina, oggi ripartirà da Ganzirri, tra le bellezze della nostra città. “Il progetto parte da un cambiamento interiore maturato in questi anni, quando ho avuto difficoltà a decidere cosa fare come lavoro” – ci racconta Vincenzo durante una sosta sul lungomare di Santa Margherita” – e da questa voglia nuova è nato il viaggio dal nome Art Save the World, che si propone di realizzare progetti solidali con i fondi che verranno raccolti. E che vedrà alla fine la realizzazione di un documentario dove racconterò la Sicilia delle persone incontrate sulla strada”

Raccontare le storie della gente tra incontri e sorrisi

Raccontare storie che siano da esempio, per esorcizzare il dolore, per dare speranza. In soli tre giorni Vincenzo ha collezionato incontri e sorrisi, come quello di Camilla, artista di strada spagnola che da un po’ di tempo vive a Messina, o quella di due ragazzi di Sant’Alessio che gli hanno offerto un alloggio per la notte. Il cammino di Vin è appena cominciato. Siamo sicuri che la solidarietà e il calore dei siciliani lo riempiranno. Chi volesse seguirlo può vedere video e dirette sul suo canale Instagram @vin.faro.