Ringo liberato dalle barche rottami. Ora Messina Servizi pulisce la spiaggia VIDEO e FOTO - Tempostretto

Tolte le barche abbandonate, le altre sono state spostate ai lati. Subito via alla pulizia da parte di Messina Servizi

Le ultime barche abbandonate, con carrelli, sono state rimosse di buon mattino. I resti accumulati in modo tale da poter essere portati via.

Ai lati circa 300 barche in buone condizioni, spostate negli scorsi giorni dagli stessi pescatori, per lasciare uno spazio libero al centro, da destinare a spiaggia attrezzata. Non tutti sono autorizzati, ma il Comune ha deciso di consentirne comunque il ricovero, in attesa di una soluzione definitiva regolamentata.

Intorno alle 10.30 l’arrivo di una decina di operatori di Messina Servizi, pronti a ripulire. Un’operazione che potrebbe durare anche una settimana, perché bisognerà vedere cosa si troverà sotto una spiaggia che da anni era piena di rifiuti. Prevista anche scerbatura, pulizia dell’arenile, collocazione pedane, docce e cestini per la differenziata.

